T20 ACC Premier Cup, Women Cricket Matches Results 2026

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T20 ACC Premier Cup, Women Team List

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Hong Kong, China

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Indonesia

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Thailand

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United Arab Emirates

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Japan

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Oman

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Bahrain

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Malaysia

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Mongolia

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Nepal

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Philippines

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Bhutan

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Kuwait

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Myanmar

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Qatar

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Saudi Arabia

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Singapore

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China