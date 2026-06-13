Thailand vs United Arab Emirates
T20 ACC Premier Cup, Women
THA
96
UAE
95
T20 ACC Premier Cup, Women
THA
96
UAE
95
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
107
IND
108
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
56
UAE
57
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
66
THA
67
T20 ACC Premier Cup, Women
UAE
138
MAL
86
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
137
OMA
24
T20 ACC Premier Cup, Women
THA
130
NEP
74
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
140
JAP
99
T20 ACC Premier Cup, Women
PHI
51
UAE
200
T20 ACC Premier Cup, Women
JAP
84
THA
126
T20 ACC Premier Cup, Women
MON
80
MYA
182
T20 ACC Premier Cup, Women
BAH
94
JAP
142
T20 ACC Premier Cup, Women
OMA
141
PHI
97
T20 ACC Premier Cup, Women
BAH
97
MON
98
T20 ACC Premier Cup, Women
OMA
39
SAU
38
T20 ACC Premier Cup, Women
KUW
97
SIN
94
T20 ACC Premier Cup, Women
NEP
40
HON
109
T20 ACC Premier Cup, Women
JAP
106
MYA
94
T20 ACC Premier Cup, Women
CHN
104
PHI
103
T20 ACC Premier Cup, Women
MAL
87
IND
88
T20 ACC Premier Cup, Women
BHU
100
QAT
99
T20 ACC Premier Cup, Women
JAP
188
MON
72
T20 ACC Premier Cup, Women
PHI
203
SAU
70
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
61
KUW
60
T20 ACC Premier Cup, Women
HON
164
QAT
81
T20 ACC Premier Cup, Women
BAH
40
THA
41
T20 ACC Premier Cup, Women
OMA
64
UAE
66
T20 ACC Premier Cup, Women
MAL
120
SIN
80
T20 ACC Premier Cup, Women
BHU
62
NEP
113
T20 ACC Premier Cup, Women
BAH
64
MYA
65
T20 ACC Premier Cup, Women
CHN
89
OMA
105
T20 ACC Premier Cup, Women
IND
83
SIN
82
T20 ACC Premier Cup, Women
BHU
119
HON
133
T20 ACC Premier Cup, Women
MON
19
THA
21
T20 ACC Premier Cup, Women
SAU
27
UAE
30
T20 ACC Premier Cup, Women
MAL
102
KUW
93
T20 ACC Premier Cup, Women
NEP
78
QAT
76