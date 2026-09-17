Squads Cayman vs Bermuda T20i T20 North American Cup 23.09.2026

T20i

CAY
CAY
BMU
BMU

Playing

CAY
CAY
BMU
BMU
First TeamSecond Team
Dhar Anubhav

no information yet

Bench

CAY
CAY
BMU
BMU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet