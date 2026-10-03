Match details Eswatini vs Mozambique T20i T20 Series Eswatini vs Mozambique 06.10.2026

T20i

ESW
ESW
MOZ
MOZ

Match Info

Match:T20 Series Eswatini vs Mozambique 2026
Date:Tuesday, October 06, 2026 - Thursday, October 08, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, October 06, 2026 07:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Eswatini Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Mozambique Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet