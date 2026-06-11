T20 Viking Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 11, 2026

08:30 AM

Sweden vs Norway

T20 Viking Cup

No info

Jun 11, 2026

12:30 PM

Austria vs Finland

T20 Viking Cup

No info

Jun 12, 2026

08:30 AM

Sweden vs Finland

T20 Viking Cup

No info

Jun 12, 2026

12:30 PM

Austria vs Norway

T20 Viking Cup

No info

Jun 13, 2026

08:30 AM

Finland vs Norway

T20 Viking Cup

No info

Jun 13, 2026

12:30 PM

Sweden vs Austria

T20 Viking Cup

No info

Jun 14, 2026

08:30 AM

Austria vs Norway

T20 Viking Cup

No info

Jun 14, 2026

12:30 PM

Sweden vs Finland

T20 Viking Cup

No info

T20 Viking Cup Team List

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Austria

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Finland

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Norway

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Sweden