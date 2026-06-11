T20 Viking Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 11, 2026
08:30 AM
Sweden vs Norway
T20 Viking Cup
No info
Jun 11, 2026
12:30 PM
Austria vs Finland
T20 Viking Cup
No info
Jun 12, 2026
08:30 AM
Sweden vs Finland
T20 Viking Cup
No info
Jun 12, 2026
12:30 PM
Austria vs Norway
T20 Viking Cup
No info
Jun 13, 2026
08:30 AM
Finland vs Norway
T20 Viking Cup
No info
Jun 13, 2026
12:30 PM
Sweden vs Austria
T20 Viking Cup
No info
Jun 14, 2026
08:30 AM
Austria vs Norway
T20 Viking Cup
No info
Jun 14, 2026
12:30 PM
Sweden vs Finland
T20 Viking Cup
No info