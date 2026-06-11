Norway

Norway

Country:Norway
Country Code:NOR
Gender:Men

Players

2026 Players

Ahmadullah Shinwari

Norway

Ali Sufyan Saleem

Norway

Anil Jerambhai Parmar

Norway

Chaudhary Usman Akram

Norway

Faisal Raza

Hayatullah Niazi

Norway

Javed Maroofkhail

Norway

Junaid Mehmood Hussain

Norway

Khizer Ahmed

Norway

Kuruge Darshana Abeyrathna

Norway

Mandeep Singh

Norway

Mohammad Ibrahim Rahimi

Norway

Mohammad Saif-Ul Islam

Norway

Mufassar Saeed

Norway

Muhammad Shahbaz Butt

Norway

Muhammad Sher Sahak

Norway

Qamar Mushtaque

Norway

Raza Iqbal

Norway

Tafseer Ali

Norway

Vinay Ravi

Norway

Wahidullah Sahak

Norway

Walid Ghauri

Norway

Yes Khan

Norway

Statistics

T20 Central Europe Cup 2025

Matches Played3
Won2
Drawn0
Lost1
No result0

Norway Team Schedule & Results

T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B

Another teams

Bulgaria

Bulgaria

Papua New Guinea

Papua New Guinea

New Zealand

New Zealand

Guyana Amazon Warriors

Guyana Amazon Warriors

Sweden

Sweden

Turkiye

Turkiye

Trinbago Knight Riders

Trinbago Knight Riders

St. Lucia Kings

St. Lucia Kings

Indonesia U19

Indonesia U19

Vanuatu U19

Vanuatu U19