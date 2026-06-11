T20 Viking Cup
Sweden vs Norway
T20 Viking Cup
SWE
138
NOR
137
Austria vs Norway
T20 Viking Cup
AUS
72
NOR
150
Finland vs Norway
T20 Viking Cup
FIN
177
NOR
142
Austria vs Norway
T20 Viking Cup
AUS
79
NOR
119
|Country:
|Norway
|Country Code:
|NOR
|Gender:
|Men
2026 Players
T20 Central Europe Cup 2025
|Matches Played
|3
|Won
|2
|Drawn
|0
|Lost
|1
|No result
|0
T20 Viking Cup
SWE
138
NOR
137
T20 Viking Cup
AUS
72
NOR
150
T20 Viking Cup
FIN
177
NOR
142
T20 Viking Cup
AUS
79
NOR
119
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
NOR
HUN
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
EST
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
TUR
NOR
T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier B
DEN
NOR