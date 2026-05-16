Match details Austria vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Austria won the toss and opt to bat
|Time:
|Saturday, May 16, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Austria Squad
|Players
|Singh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Iqbal Aqib Javed, Asif Imran, Naeem Amar, Khan Baseer, Safi Irfan, Arif Zeshan, Zalmai Waqar, Jha Kumud
|Bench
|Akbarjan Abdullah, Bilal Ahmed Abrar, Deedar Itibarshah, Khan Shadnan, Tariq Adeel
Malta Squad
|Players
|Ali Mehboob, Qasim Muhammad, Pushparajan Priyan, Singh Jaspal, Zahra Flynn, Ameer Imran, Ajmal Muhammad, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Soman Ajin, Sharjeel Salman
|Bench
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet