Match details Austria vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

AUS
AUS
MAL
MAL

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Austria won the toss and opt to bat
Time:Saturday, May 16, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Austria Squad

PlayersSingh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Iqbal Aqib Javed, Asif Imran, Naeem Amar, Khan Baseer, Safi Irfan, Arif Zeshan, Zalmai Waqar, Jha Kumud
BenchAkbarjan Abdullah, Bilal Ahmed Abrar, Deedar Itibarshah, Khan Shadnan, Tariq Adeel

Malta Squad

PlayersAli Mehboob, Qasim Muhammad, Pushparajan Priyan, Singh Jaspal, Zahra Flynn, Ameer Imran, Ajmal Muhammad, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Soman Ajin, Sharjeel Salman
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet