Squads Austria vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Karanbir
batsman
Ali Mehboob
bowler
Zalmai Bilal
all rounder
Qasim Muhammad
batsman
Randhawa Armaan
batsman
Pushparajan Priyan
batsman
Iqbal Aqib Javed
all rounder
Singh Jaspal
all rounder
Asif Imran
all rounder
Zahra Flynn
no information yet
Naeem Amar
wicket keeper
Ameer Imran
batsman
Khan Baseer
all rounder
Ajmal Muhammad
all rounder
Safi Irfan
no information yet
Khan Zeeshan
batsman
Arif Zeshan
batsman
Patel Shrijay
wicket keeper
Zalmai Waqar
bowler
Soman Ajin
all rounder
Jha Kumud
all rounder
Sharjeel Salman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Akbarjan Abdullah
all rounder
Bilal Ahmed Abrar
wicket keeper
Deedar Itibarshah
bowler
Khan Shadnan
all rounder
Tariq Adeel
bowler