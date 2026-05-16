Squads Austria vs Malta T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 16.05.2026

T20i

AUS
AUS
MAL
MAL

Playing

AUS
AUS
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Zalmai Bilal

all rounder

Iqbal Aqib Javed

all rounder

Singh Jaspal

all rounder

Asif Imran

all rounder

Zahra Flynn

no information yet

Naeem Amar

wicket keeper

Khan Baseer

all rounder

Ajmal Muhammad

all rounder

Safi Irfan

no information yet

Patel Shrijay

wicket keeper

Soman Ajin

all rounder

Jha Kumud

all rounder

Sharjeel Salman

no information yet

Bench

AUS
AUS
MAL
MAL
First TeamSecond Team
Bilal Ahmed Abrar

wicket keeper

Khan Shadnan

all rounder