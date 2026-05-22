Match details Austria vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

AUS
AUS

148

SWE
SWE

149

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Sweden won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 22, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Austria Squad

PlayersSingh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Asif Imran, Khan Baseer, Iqbal Aqib Javed, Sultanzai Nageebullah, Khogiyani Hekmat, Safi Irfan, Tariq Umair, Cheema Mehar
BenchArif Zeshan, Jha Kumud, Naeem Amar, Zalmai Waqar

Sweden Squad

PlayersMundra Ajay, Zuwak Imal, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi, Baluch Naser, Ahmad Zaid, Dhabe Advait
BenchLakhani Darshan, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet