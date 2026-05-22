Match details Austria vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Sweden won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 22, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Austria Squad
|Players
|Singh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Asif Imran, Khan Baseer, Iqbal Aqib Javed, Sultanzai Nageebullah, Khogiyani Hekmat, Safi Irfan, Tariq Umair, Cheema Mehar
|Bench
|Arif Zeshan, Jha Kumud, Naeem Amar, Zalmai Waqar
Sweden Squad
|Players
|Mundra Ajay, Zuwak Imal, Ahmed Saeed, Ahmad Awais, Chauhan Yatharth Singh, Boshoff Wynand, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi, Baluch Naser, Ahmad Zaid, Dhabe Advait
|Bench
|Lakhani Darshan, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet