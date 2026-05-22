Squads Austria vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Singh Karanbir
batsman
Mundra Ajay
bowler
Zalmai Bilal
all rounder
Zuwak Imal
batsman
Randhawa Armaan
batsman
Ahmed Saeed
no information yet
Asif Imran
all rounder
Ahmad Awais
no information yet
Khan Baseer
all rounder
Chauhan Yatharth Singh
all rounder
Iqbal Aqib Javed
all rounder
Boshoff Wynand
wicket keeper
Sultanzai Nageebullah
no information yet
Rahmani Samiullah
all rounder
Khogiyani Hekmat
all rounder
Zahid Zabi
batsman
Safi Irfan
no information yet
Baluch Naser
all rounder
Tariq Umair
bowler
Ahmad Zaid
no information yet
Cheema Mehar
wicket keeper
Dhabe Advait
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Arif Zeshan
batsman
Lakhani Darshan
all rounder
Jha Kumud
all rounder
Muzaffar Zain
all rounder
Naeem Amar
wicket keeper
Nanjunda Swamy Shreyas
no information yet
Zalmai Waqar
bowler