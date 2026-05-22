Squads Austria vs Sweden T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

AUS
AUS

148

SWE
SWE

149

Playing

AUS
AUS
SWE
SWE
First TeamSecond Team
Zalmai Bilal

all rounder

Zuwak Imal

batsman

Ahmed Saeed

no information yet

Asif Imran

all rounder

Ahmad Awais

no information yet

Khan Baseer

all rounder

Iqbal Aqib Javed

all rounder

Boshoff Wynand

wicket keeper

Sultanzai Nageebullah

no information yet

Khogiyani Hekmat

all rounder

Zahid Zabi

batsman

Safi Irfan

no information yet

Baluch Naser

all rounder

Ahmad Zaid

no information yet

Cheema Mehar

wicket keeper

Bench

AUS
AUS
SWE
SWE
First TeamSecond Team
Lakhani Darshan

all rounder

Jha Kumud

all rounder

Muzaffar Zain

all rounder

Naeem Amar

wicket keeper

Nanjunda Swamy Shreyas

no information yet