Match details Guernsey vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Austria won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 19, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Guernsey Squad
Austria Squad
|Players
|Singh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Naeem Amar, Iqbal Aqib Javed, Asif Imran, Khan Baseer, Arif Zeshan, Zalmai Waqar, Jha Kumud, Tariq Umair
|Bench
|Cheema Mehar, Safi Irfan, Sultanzai Nageebullah
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet