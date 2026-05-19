Match details Guernsey vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

GUE
GUE

7

AUS
AUS

150

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Austria won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 19, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Guernsey Squad

PlayersBarker Lucas, Butler Josh, Nightingale Thomas William, Stokes Matthew, Martel Adam, Nightingale Oliver, Damarell Isaac, Bradley Martin Dale, Robinson Edward, Ferbrache Ben, Bichard Luke Thomas
BenchBushell Alex, Clapham Oliver, Damarell Zak, Forshaw Charlie

Austria Squad

PlayersSingh Karanbir, Zalmai Bilal, Randhawa Armaan, Naeem Amar, Iqbal Aqib Javed, Asif Imran, Khan Baseer, Arif Zeshan, Zalmai Waqar, Jha Kumud, Tariq Umair
BenchCheema Mehar, Safi Irfan, Sultanzai Nageebullah

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet