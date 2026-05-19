Squads Guernsey vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

GUE
GUE

7

AUS
AUS

150

Playing

GUE
GUE
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Zalmai Bilal

all rounder

Naeem Amar

wicket keeper

Martel Adam

all rounder

Iqbal Aqib Javed

all rounder

Asif Imran

all rounder

Damarell Isaac

wicket keeper

Khan Baseer

all rounder

Robinson Edward

no information yet

Jha Kumud

all rounder

Bench

GUE
GUE
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Bushell Alex

wicket keeper

Cheema Mehar

wicket keeper

Safi Irfan

no information yet

Damarell Zak

wicket keeper

Sultanzai Nageebullah

no information yet

Forshaw Charlie

all rounder