Squads Guernsey vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Barker Lucas
batsman
Singh Karanbir
batsman
Butler Josh
batsman
Zalmai Bilal
all rounder
Nightingale Thomas William
all rounder
Randhawa Armaan
batsman
Stokes Matthew
batsman
Naeem Amar
wicket keeper
Martel Adam
all rounder
Iqbal Aqib Javed
all rounder
Nightingale Oliver
batsman
Asif Imran
all rounder
Damarell Isaac
wicket keeper
Khan Baseer
all rounder
Bradley Martin Dale
all rounder
Arif Zeshan
batsman
Robinson Edward
no information yet
Zalmai Waqar
bowler
Ferbrache Ben
batsman
Jha Kumud
all rounder
Bichard Luke Thomas
bowler
Tariq Umair
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bushell Alex
wicket keeper
Cheema Mehar
wicket keeper
Clapham Oliver
batsman
Safi Irfan
no information yet
Damarell Zak
wicket keeper
Sultanzai Nageebullah
no information yet
Forshaw Charlie
all rounder