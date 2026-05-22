Match details Malta vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Slovenia won the toss and opt to bat
|Time:
|Friday, May 22, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Malta Squad
|Players
|Bench
|Ajmal Muhammad, Ali Mehboob, Ameer Imran, Das Michael, Dianish Rockey, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Pushparajan Priyan, Qasim Muhammad, Sharjeel Salman, Singh Jaspal, Singh Jaswinder, Soman Ajin, Zahra Flynn
Slovenia Squad
|Players
|Bench
|Ali Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet