Match details Malta vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

MAL
MAL

69

SLO
SLO

68

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Slovenia won the toss and opt to bat
Time:Friday, May 22, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Malta Squad

Players
BenchAjmal Muhammad, Ali Mehboob, Ameer Imran, Das Michael, Dianish Rockey, Khan Zeeshan, Patel Shrijay, Pushparajan Priyan, Qasim Muhammad, Sharjeel Salman, Singh Jaspal, Singh Jaswinder, Soman Ajin, Zahra Flynn

Slovenia Squad

Players
BenchAli Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet