Squads Malta vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ajmal Muhammad
all rounder
Ali Izaz
all rounder
Ali Mehboob
bowler
Arshad Shahid
all rounder
Ameer Imran
batsman
Groves Owen
no information yet
Das Michael
batsman
Khan Waqar
wicket keeper
Dianish Rockey
wicket keeper
Kovacic Jack
no information yet
Khan Zeeshan
batsman
Kumaran Arul
no information yet
Patel Shrijay
wicket keeper
Mani Shivakumar
no information yet
Pushparajan Priyan
batsman
Matla Dinesh
batsman
Qasim Muhammad
batsman
Muhammad Taher
batsman
Sharjeel Salman
no information yet
Pallekonda Dileep Kumar
all rounder
Singh Jaspal
all rounder
Pazlar Tomaz
bowler
Singh Jaswinder
no information yet
Sharma Tarun
batsman
Soman Ajin
all rounder
Waqar Ali Saeed
no information yet
Zahra Flynn
no information yet
Zahoor Rizwan
bowler