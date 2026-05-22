Squads Malta vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 22.05.2026

T20i

MAL
MAL

69

SLO
SLO

68

Playing

MAL
MAL
SLO
SLO

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAL
MAL
SLO
SLO
First TeamSecond Team
Ajmal Muhammad

all rounder

Ali Izaz

all rounder

Arshad Shahid

all rounder

Groves Owen

no information yet

Khan Waqar

wicket keeper

Dianish Rockey

wicket keeper

Kovacic Jack

no information yet

Kumaran Arul

no information yet

Patel Shrijay

wicket keeper

Mani Shivakumar

no information yet

Sharjeel Salman

no information yet

Singh Jaspal

all rounder

Singh Jaswinder

no information yet

Soman Ajin

all rounder

Waqar Ali Saeed

no information yet

Zahra Flynn

no information yet