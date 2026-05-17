Match details Slovenia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

SLO
SLO

164

AUS
AUS

165

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 17, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Slovenia Squad

Players
BenchAli Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan

Austria Squad

Players
BenchArif Zeshan, Asif Imran, Cheema Mehar, Iqbal Aqib Javed, Jha Kumud, Khan Baseer, Naeem Amar, Randhawa Armaan, Safi Irfan, Singh Karanbir, Sultanzai Nageebullah, Tariq Umair, Zalmai Bilal, Zalmai Waqar

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet