Match details Slovenia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, May 17, 2026 12:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Slovenia Squad
|Players
|Bench
|Ali Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan
Austria Squad
|Players
|Bench
|Arif Zeshan, Asif Imran, Cheema Mehar, Iqbal Aqib Javed, Jha Kumud, Khan Baseer, Naeem Amar, Randhawa Armaan, Safi Irfan, Singh Karanbir, Sultanzai Nageebullah, Tariq Umair, Zalmai Bilal, Zalmai Waqar
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet