Squads Slovenia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026

T20i

SLO
SLO

164

AUS
AUS

165

Playing

SLO
SLO
AUS
AUS

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SLO
SLO
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Ali Izaz

all rounder

Arshad Shahid

all rounder

Asif Imran

all rounder

Groves Owen

no information yet

Cheema Mehar

wicket keeper

Khan Waqar

wicket keeper

Iqbal Aqib Javed

all rounder

Kovacic Jack

no information yet

Jha Kumud

all rounder

Kumaran Arul

no information yet

Khan Baseer

all rounder

Mani Shivakumar

no information yet

Naeem Amar

wicket keeper

Safi Irfan

no information yet

Sultanzai Nageebullah

no information yet

Waqar Ali Saeed

no information yet

Zalmai Bilal

all rounder