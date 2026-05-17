Squads Slovenia vs Austria T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 17.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Izaz
all rounder
Arif Zeshan
batsman
Arshad Shahid
all rounder
Asif Imran
all rounder
Groves Owen
no information yet
Cheema Mehar
wicket keeper
Khan Waqar
wicket keeper
Iqbal Aqib Javed
all rounder
Kovacic Jack
no information yet
Jha Kumud
all rounder
Kumaran Arul
no information yet
Khan Baseer
all rounder
Mani Shivakumar
no information yet
Naeem Amar
wicket keeper
Matla Dinesh
batsman
Randhawa Armaan
batsman
Muhammad Taher
batsman
Safi Irfan
no information yet
Pallekonda Dileep Kumar
all rounder
Singh Karanbir
batsman
Pazlar Tomaz
bowler
Sultanzai Nageebullah
no information yet
Sharma Tarun
batsman
Tariq Umair
bowler
Waqar Ali Saeed
no information yet
Zalmai Bilal
all rounder
Zahoor Rizwan
bowler
Zalmai Waqar
bowler