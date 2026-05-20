Match details Slovenia vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Slovenia won the toss and opt to bat
|Time:
|Wednesday, May 20, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Slovenia Squad
|Players
|Sharma Tarun, Muhammad Taher, Groves Owen, Ali Izaz, Arshad Shahid, Khan Waqar, Kovacic Jack, Pallekonda Dileep Kumar, Matla Dinesh, Kumaran Arul, Waqar Ali Saeed
|Bench
|Mani Shivakumar, Pazlar Tomaz, Zahoor Rizwan
Guernsey Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet