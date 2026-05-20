Match details Slovenia vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

SLO
SLO

99

GUE
GUE

103

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Slovenia won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, May 20, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Slovenia Squad

PlayersSharma Tarun, Muhammad Taher, Groves Owen, Ali Izaz, Arshad Shahid, Khan Waqar, Kovacic Jack, Pallekonda Dileep Kumar, Matla Dinesh, Kumaran Arul, Waqar Ali Saeed
BenchMani Shivakumar, Pazlar Tomaz, Zahoor Rizwan

Guernsey Squad

PlayersBarker Lucas, Butler Josh, Nightingale Thomas William, Stokes Matthew, Nightingale Oliver, Damarell Isaac, Bradley Martin Dale, Robinson Edward, Ferbrache Ben, Martel Adam, Bichard Luke Thomas
BenchBushell Alex, Clapham Oliver, Damarell Zak, Forshaw Charlie

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet