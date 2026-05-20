Squads Slovenia vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Sharma Tarun
batsman
Barker Lucas
batsman
Muhammad Taher
batsman
Butler Josh
batsman
Groves Owen
no information yet
Nightingale Thomas William
all rounder
Ali Izaz
all rounder
Stokes Matthew
batsman
Arshad Shahid
all rounder
Nightingale Oliver
batsman
Khan Waqar
wicket keeper
Damarell Isaac
wicket keeper
Kovacic Jack
no information yet
Bradley Martin Dale
all rounder
Pallekonda Dileep Kumar
all rounder
Robinson Edward
no information yet
Matla Dinesh
batsman
Ferbrache Ben
batsman
Kumaran Arul
no information yet
Martel Adam
all rounder
Waqar Ali Saeed
no information yet
Bichard Luke Thomas
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Mani Shivakumar
no information yet
Bushell Alex
wicket keeper
Pazlar Tomaz
bowler
Clapham Oliver
batsman
Zahoor Rizwan
bowler
Damarell Zak
wicket keeper