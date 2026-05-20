Squads Slovenia vs Guernsey T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 20.05.2026

T20i

SLO
SLO

99

GUE
GUE

103

Playing

SLO
SLO
GUE
GUE
First TeamSecond Team
Groves Owen

no information yet

Ali Izaz

all rounder

Arshad Shahid

all rounder

Khan Waqar

wicket keeper

Damarell Isaac

wicket keeper

Kovacic Jack

no information yet

Robinson Edward

no information yet

Kumaran Arul

no information yet

Martel Adam

all rounder

Waqar Ali Saeed

no information yet

Bench

SLO
SLO
GUE
GUE
First TeamSecond Team
Mani Shivakumar

no information yet

Bushell Alex

wicket keeper

Damarell Zak

wicket keeper