Match details Sweden vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
|Date:
|Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
|Toss:
|Slovenia won the toss and opt to bat
|Time:
|Tuesday, May 19, 2026 07:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Sweden Squad
|Players
|Bench
|Ahmad Awais, Ahmad Zaid, Ahmed Saeed, Baluch Naser, Boshoff Wynand, Chauhan Yatharth Singh, Dhabe Advait, Lakhani Darshan, Mundra Ajay, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi, Zuwak Imal
Slovenia Squad
|Players
|Bench
|Ali Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet