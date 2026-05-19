Match details Sweden vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

SWE
SWE

136

SLO
SLO

133

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 2026
Date:Saturday, May 16, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:Slovenia won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 19, 2026 07:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sweden Squad

Players
BenchAhmad Awais, Ahmad Zaid, Ahmed Saeed, Baluch Naser, Boshoff Wynand, Chauhan Yatharth Singh, Dhabe Advait, Lakhani Darshan, Mundra Ajay, Muzaffar Zain, Nanjunda Swamy Shreyas, Rahmani Samiullah, Zahid Zabi, Zuwak Imal

Slovenia Squad

Players
BenchAli Izaz, Arshad Shahid, Groves Owen, Khan Waqar, Kovacic Jack, Kumaran Arul, Mani Shivakumar, Matla Dinesh, Muhammad Taher, Pallekonda Dileep Kumar, Pazlar Tomaz, Sharma Tarun, Waqar Ali Saeed, Zahoor Rizwan

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet