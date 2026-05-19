Squads Sweden vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026

T20i

SWE
SWE

136

SLO
SLO

133

Playing

SWE
SWE
SLO
SLO

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SWE
SWE
SLO
SLO
First TeamSecond Team
Ahmad Awais

no information yet

Ali Izaz

all rounder

Ahmad Zaid

no information yet

Arshad Shahid

all rounder

Ahmed Saeed

no information yet

Groves Owen

no information yet

Baluch Naser

all rounder

Khan Waqar

wicket keeper

Boshoff Wynand

wicket keeper

Kovacic Jack

no information yet

Kumaran Arul

no information yet

Mani Shivakumar

no information yet

Lakhani Darshan

all rounder

Muzaffar Zain

all rounder

Nanjunda Swamy Shreyas

no information yet

Zahid Zabi

batsman

Waqar Ali Saeed

no information yet

Zuwak Imal

batsman