Squads Sweden vs Slovenia T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier A 19.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmad Awais
no information yet
Ali Izaz
all rounder
Ahmad Zaid
no information yet
Arshad Shahid
all rounder
Ahmed Saeed
no information yet
Groves Owen
no information yet
Baluch Naser
all rounder
Khan Waqar
wicket keeper
Boshoff Wynand
wicket keeper
Kovacic Jack
no information yet
Chauhan Yatharth Singh
all rounder
Kumaran Arul
no information yet
Dhabe Advait
bowler
Mani Shivakumar
no information yet
Lakhani Darshan
all rounder
Matla Dinesh
batsman
Mundra Ajay
bowler
Muhammad Taher
batsman
Muzaffar Zain
all rounder
Pallekonda Dileep Kumar
all rounder
Nanjunda Swamy Shreyas
no information yet
Pazlar Tomaz
bowler
Rahmani Samiullah
all rounder
Sharma Tarun
batsman
Zahid Zabi
batsman
Waqar Ali Saeed
no information yet
Zuwak Imal
batsman
Zahoor Rizwan
bowler