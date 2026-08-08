Match details A4 vs B4 T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026

T20i

A4
A4
B4
B4

Match Info

Match:T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
Date:Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, August 21, 2026 10:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

A4 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

B4 Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet