Match details A4 vs B4 T20i T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 21.08.2026
A4
B4
Match Info
|Match:
|T20 World Cup Sub Regional Europe Qualifier C 2026
|Date:
|Friday, August 14, 2026 - Friday, August 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Friday, August 21, 2026 10:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
A4 Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
B4 Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet