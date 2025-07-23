T20 Zimbabwe Tri-Series Cricket Live Score 2026

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T20 Zimbabwe Tri-Series Team List

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New Zealand

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South Africa

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Zimbabwe

T20 Zimbabwe Tri-Series Stadiums

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Harare Sports Club

Harare, Zimbabwe