Squads Marchin Patriots vs Merryboys Sport Club T20i Trinidad T20 Festival 16.05.2026

T20i

MAR
MAR

171

MER
MER

172

Playing

MAR
MAR
MER
MER

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAR
MAR
MER
MER
First TeamSecond Team
Castro Teshwan

all rounder