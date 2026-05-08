Squads Marchin Patriots vs Powergen Penal Sports Club T20i Trinidad T20 Festival 08.05.2026

T20i

MAR
MAR
POW
POW

Playing

MAR
MAR
POW
POW

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

MAR
MAR
POW
POW
First TeamSecond Team
Castro Teshwan

all rounder