Match details Queens Park Cricket Club I vs Prisons T20i Trinidad T20 Festival 13.05.2026

T20i

QUE
QUE

150

PRI
PRI

146

Match Info

Match:Trinidad T20 Festival 2026
Date:Thursday, May 07, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Wednesday, May 13, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Queens Park Cricket Club I Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Prisons Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet