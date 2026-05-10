Match details Victoria United SC vs Merryboys Sport Club T20i Trinidad T20 Festival 10.05.2026

T20i

VIC
VIC

97

MER
MER

153

Match Info

Match:Trinidad T20 Festival 2026
Date:Thursday, May 07, 2026 - Saturday, May 23, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, May 10, 2026 07:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Victoria United SC Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Merryboys Sport Club Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet