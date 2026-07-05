Abdu Dayyaan Galiem

Abdu Dayyaan Galiem

all rounder

Full name:Abdu Dayyaan Galiem
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Paarl Royals

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches444034
Innings743933
Overs967.2262.279.0
Balls---
Maidens206190
Runs31461336620
Wickets1085025
Avg29.1226.7224.8
SR53.7431.4818.96
Eco3.255.097.84
BB844
4w211
5w200
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches444034
Innings613327
Not outs10611
Runs1684773437
Balls Faced3041841375
Avg33.0128.6227.31
SR55.3791.91116.53
Fours2307530
Fifties1141
Sixies181311
Highest1089674
Hundreds100

Another Players

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Miller, David

Miller, David

Maharaj, Keshav

Maharaj, Keshav

Phehlukwayo, Andile

Phehlukwayo, Andile

Holder, Jason

Holder, Jason

Smuts, JJ

Smuts, JJ

Maphaka, Kwena

Maphaka, Kwena

Klusener, Lance

Klusener, Lance

van Buuren, Mitchell

van Buuren, Mitchell

Mulder, Wiaan

Mulder, Wiaan