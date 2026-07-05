Abdu Dayyaan Galiem
all rounder
|Full name:
|Abdu Dayyaan Galiem
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|44
|40
|34
|Innings
|74
|39
|33
|Overs
|967.2
|262.2
|79.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|206
|19
|0
|Runs
|3146
|1336
|620
|Wickets
|108
|50
|25
|Avg
|29.12
|26.72
|24.8
|SR
|53.74
|31.48
|18.96
|Eco
|3.25
|5.09
|7.84
|BB
|8
|4
|4
|4w
|2
|1
|1
|5w
|2
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|44
|40
|34
|Innings
|61
|33
|27
|Not outs
|10
|6
|11
|Runs
|1684
|773
|437
|Balls Faced
|3041
|841
|375
|Avg
|33.01
|28.62
|27.31
|SR
|55.37
|91.91
|116.53
|Fours
|230
|75
|30
|Fifties
|11
|4
|1
|Sixies
|18
|13
|11
|Highest
|108
|96
|74
|Hundreds
|1
|0
|0