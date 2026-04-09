Muhammad Abbas Afridi

Muhammad Abbas Afridi

bowler

Full name:Muhammad Abbas Afridi
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Karachi Kings

Pakistan

Peshawar Region

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches71423
Innings111223
Overs129.271.573.2
Balls---
Maidens2580
Runs491433682
Wickets191633
Avg25.8427.0620.66
SR40.8426.9313.33
Eco3.796.029.3
BB555
4w112
5w011
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches71423
Innings1097
Not outs223
Runs988257
Balls Faced17411237
Avg12.2511.7114.25
SR56.3273.21154.05
Fours1555
Fifties000
Sixies014
Highest212127
Hundreds000

Muhammad Abbas Afridi Schedule & Results

Pakistan Super League

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

Another Players

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