Ali Majid Shah

Ali Majid Shah

bowler

Full name:Ali Majid Shah
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Multan Region

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches171023
Innings271022
Overs433.285.077.0
Balls---
Maidens6241
Runs1514468568
Wickets661324
Avg22.933623.66
SR39.3939.2319.25
Eco3.495.57.37
BB833
4w500
5w300
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches171023
Innings2557
Not outs626
Runs9438
Balls Faced214611
Avg4.9418
SR43.925072.72
Fours1500
Fifties000
Sixies100
Highest2624
Hundreds000

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Majid, Ali

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