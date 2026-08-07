Ali Majid Shah
bowler
|Full name:
|Ali Majid Shah
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|10
|23
|Innings
|27
|10
|22
|Overs
|433.2
|85.0
|77.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|62
|4
|1
|Runs
|1514
|468
|568
|Wickets
|66
|13
|24
|Avg
|22.93
|36
|23.66
|SR
|39.39
|39.23
|19.25
|Eco
|3.49
|5.5
|7.37
|BB
|8
|3
|3
|4w
|5
|0
|0
|5w
|3
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|10
|23
|Innings
|25
|5
|7
|Not outs
|6
|2
|6
|Runs
|94
|3
|8
|Balls Faced
|214
|6
|11
|Avg
|4.94
|1
|8
|SR
|43.92
|50
|72.72
|Fours
|15
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|26
|2
|4
|Hundreds
|0
|0
|0