Haseebullah

Pakistan Super League
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
QGL
182
RAW
121
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
Pakistan Super League
PZA
97
LQA
173
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
156
QGL
154
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
134
QGL
138
Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz
Pakistan Super League
LQA
210
RAW
178
Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
QGL
HYD
Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
PZA
255
QGL
137
Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators
Pakistan Super League
LQA
197
QGL
188
Lahore Qalandars vs Karachi Kings
Pakistan Super League
LQA
199
KKI
203
Quetta Gladiators vs Karachi Kings
Pakistan Super League
QGL
195
KKI
199
Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
LQA
200
PZA
199
Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
LQA
HYD