Haseebullah

Haseebullah

wicket keeper

Full name:Haseebullah
Nationality:Pakistan
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Lahore Qalandars

Quetta Gladiators

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches113217
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches113217
Innings163216
Not outs211
Runs5561425323
Balls Faced11061599262
Avg39.7145.9621.53
SR50.2789.11123.28
Fours7818938
Fifties253
Sixies11010
Highest11714272
Hundreds250

Haseebullah Schedule & Results

Pakistan Super League

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