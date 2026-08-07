Alistair Duncan Brown

Alistair Duncan Brown

batsman

Full name:Alistair Duncan Brown
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2025 Teams

England Legends

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches1628540578
Innings153261
Overs1.0236.186.40.2
Balls----
Maidens03500
Runs57755612
Wickets06140
Avg0129.1640.070
SR0236.1637.140
Eco53.286.476
BB0330
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches1628540578
Innings1644738778
Not outs051202
Runs35416898112621754
Balls Faced427001169
Avg22.1242.6730.6823.07
SR82.900150.04
Fours4000206
Fifties1755012
Sixies30066
Highest11829526883
Hundreds147190

Another Players

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Finn, Steven

Finn, Steven

Morgan, Eoin

Morgan, Eoin

Pietersen, Kevin

Pietersen, Kevin

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Clarke, Rikki

Clarke, Rikki

Compton, Nick

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Mustard, Phil

Mustard, Phil

Sidebottom, Ryan

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Meaker, Stuart

Meaker, Stuart