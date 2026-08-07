Alistair Duncan Brown
batsman
|Full name:
|Alistair Duncan Brown
|Nationality:
|England
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|285
|405
|78
|Innings
|1
|53
|26
|1
|Overs
|1.0
|236.1
|86.4
|0.2
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|35
|0
|0
|Runs
|5
|775
|561
|2
|Wickets
|0
|6
|14
|0
|Avg
|0
|129.16
|40.07
|0
|SR
|0
|236.16
|37.14
|0
|Eco
|5
|3.28
|6.47
|6
|BB
|0
|3
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|16
|285
|405
|78
|Innings
|16
|447
|387
|78
|Not outs
|0
|51
|20
|2
|Runs
|354
|16898
|11262
|1754
|Balls Faced
|427
|0
|0
|1169
|Avg
|22.12
|42.67
|30.68
|23.07
|SR
|82.9
|0
|0
|150.04
|Fours
|40
|0
|0
|206
|Fifties
|1
|75
|50
|12
|Sixies
|3
|0
|0
|66
|Highest
|118
|295
|268
|83
|Hundreds
|1
|47
|19
|0