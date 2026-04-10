Steven Thomas Finn

Steven Thomas Finn

bowler

Full name:Steven Thomas Finn
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches366921164144139
Innings666721288140136
Overs1068.4591.480.04822.01136.5472.4
Balls------
Maidens190380849693
Runs380029965831671158583837
Wickets12510227570199170
Avg30.429.3721.5929.3129.4322.57
SR51.2934.817.7750.7534.2716.68
Eco3.555.067.283.465.158.11
BB9531455
4w6403173
5w5201531
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches366921164144139
Innings473032026028
Not outs22133652519
Runs27913614131741168
Balls Faced90122319340760987
Avg11.16809.6111.747.55
SR30.9660.9873.6838.6567.4878.16
Fours36111175365
Fifties100200
Sixies0308100
Highest5635856428
Hundreds000000

Steven Thomas Finn Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Steven Finn News

View all

If you want to learn more about cricketer Steven Finn, we have compiled all the latest news about him: which matches he will be playing in and against which teams in the near future, what records he has already set in cricket, and what he plans to set.

Steven Finn calls it a day after 'admitting defeat' to injuries

Steven Finn calls it a day after 'admitting defeat' to injuries

Former England quick Steven Finn has announced his retirement from all forms of cricket following a long-term knee injury sustained while representing Sussex. The 34-year-old recently made a comeback in the One Day Cup but eventually decided to hang his boots, having worn the England cap 126 times.

Steven Finn05:04 PM, 04 November, 2017

Steve Finn and Moeen Ali ruled out of tour match after training injuries

Steven Finn06:39 PM, 06 October, 2017

Ben Stokes not traveling to Australia with England squad before Ashes

Steven Finn02:53 PM, 14 July, 2017

WATCH | Kumar Sangakkara’s six destroys a fan’s phone

Steven Finn03:19 PM, 02 June, 2017

Side strain rules out Chris Woakes for remainder of the Champions Trophy

Another Players

Clark, Tom

Clark, Tom

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Alsop, Tom

Alsop, Tom

Smith, Steven Barry

Smith, Steven Barry

Steven Peter Devereux Smith

Steven Peter Devereux Smith

Archer, Jofra

Archer, Jofra

Sharma, Ishant

Sharma, Ishant

Mills, Tymal

Mills, Tymal

Robinson, Oliver

Robinson, Oliver

Rogers, Henry P

Rogers, Henry P