Rikki Clarke
all rounder
|Full name:
|Rikki Clarke
|Nationality:
|England
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|20
|267
|241
|172
|Innings
|4
|14
|412
|184
|132
|Overs
|29.0
|78.1
|4991.4
|1131.0
|374.0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|11
|3
|1004
|57
|4
|Runs
|60
|415
|16296
|6083
|2824
|Wickets
|4
|11
|534
|158
|113
|Avg
|15
|37.72
|30.51
|38.5
|24.99
|SR
|43.5
|42.63
|56.08
|42.94
|19.85
|Eco
|2.06
|5.3
|3.26
|5.37
|7.55
|BB
|3
|2
|9
|5
|4
|4w
|0
|0
|18
|6
|1
|5w
|0
|0
|8
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|20
|267
|241
|172
|Innings
|3
|13
|403
|194
|148
|Not outs
|0
|0
|49
|27
|40
|Runs
|96
|144
|11387
|4252
|2305
|Balls Faced
|253
|232
|0
|0
|1877
|Avg
|32
|11.07
|32.16
|25.46
|21.34
|SR
|37.94
|62.06
|0
|0
|122.8
|Fours
|8
|12
|0
|0
|190
|Fifties
|1
|0
|58
|22
|6
|Sixies
|1
|1
|0
|0
|79
|Highest
|55
|39
|214
|98
|79
|Hundreds
|0
|0
|17
|0
|0