Rikki Clarke

Rikki Clarke

all rounder

Full name:Rikki Clarke
Nationality:England

Teams

2024 Teams

Urbanrisers Hyderabad

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches220267241172
Innings414412184132
Overs29.078.14991.41131.0374.0
Balls-----
Maidens1131004574
Runs604151629660832824
Wickets411534158113
Avg1537.7230.5138.524.99
SR43.542.6356.0842.9419.85
Eco2.065.33.265.377.55
BB32954
4w001861
5w00810
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches220267241172
Innings313403194148
Not outs00492740
Runs961441138742522305
Balls Faced253232001877
Avg3211.0732.1625.4621.34
SR37.9462.0600122.8
Fours81200190
Fifties1058226
Sixies110079
Highest55392149879
Hundreds001700

Another Players

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mpofu, Chris

Mpofu, Chris

Suyal, Pawan Shakland

Suyal, Pawan Shakland

Jakati, Shadab

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Raina, Suresh

Raina, Suresh

Binny, Stuart

Binny, Stuart

Nagar, Yogesh

Nagar, Yogesh

Paunikar, Amit

Paunikar, Amit

Bishoo, Devendra

Bishoo, Devendra

Singh, Gurkeerat

Singh, Gurkeerat