Alok Kapali
all rounder
|Full name:
|Alok Kapali
|Nationality:
|Bangladesh
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|leg break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|69
|7
|172
|243
|110
|Innings
|19
|49
|2
|221
|192
|68
|Overs
|183.5
|242.0
|5.0
|2369.4
|1092.3
|163.4
|Balls
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|15
|8
|0
|400
|44
|1
|Runs
|709
|1255
|35
|7066
|5188
|1242
|Wickets
|6
|24
|2
|217
|161
|51
|Avg
|118.16
|52.29
|17.5
|32.56
|32.22
|24.35
|SR
|183.83
|60.5
|15
|65.52
|40.71
|19.25
|Eco
|3.85
|5.18
|7
|2.98
|4.74
|7.58
|BB
|3
|3
|2
|11
|5
|4
|4w
|0
|0
|0
|4
|2
|1
|5w
|0
|0
|0
|7
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
|1
|0
|0
Batting
|League
|Test
|Odi
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|17
|69
|7
|172
|243
|110
|Innings
|34
|66
|7
|285
|225
|82
|Not outs
|1
|3
|2
|15
|26
|24
|Runs
|584
|1235
|57
|9138
|5023
|1047
|Balls Faced
|1201
|1817
|85
|17744
|0
|986
|Avg
|17.69
|19.6
|11.4
|33.84
|25.24
|18.05
|SR
|48.62
|67.96
|67.05
|51.49
|0
|106.18
|Fours
|80
|101
|3
|0
|0
|80
|Fifties
|2
|5
|0
|37
|22
|3
|Sixies
|3
|10
|1
|0
|0
|32
|Highest
|85
|115
|19
|228
|115
|62
|Hundreds
|0
|1
|0
|20
|4
|0