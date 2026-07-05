Alok Kapali

Alok Kapali

all rounder

Full name:Alok Kapali
Nationality:Bangladesh
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:leg break right arm

Teams

2023 Teams

Prime Bank Cricket Club

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches17697172243110
Innings1949222119268
Overs183.5242.05.02369.41092.3163.4
Balls------
Maidens1580400441
Runs709125535706651881242
Wickets624221716151
Avg118.1652.2917.532.5632.2224.35
SR183.8360.51565.5240.7119.25
Eco3.855.1872.984.747.58
BB3321154
4w000421
5w000710
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches17697172243110
Innings3466728522582
Not outs132152624
Runs584123557913850231047
Balls Faced1201181785177440986
Avg17.6919.611.433.8425.2418.05
SR48.6267.9667.0551.490106.18
Fours8010130080
Fifties25037223
Sixies31010032
Highest851151922811562
Hundreds0102040

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Uddin, Raihan

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