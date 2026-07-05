Amite Hasan

Amite Hasan

batsman

Full name:Amite Hasan
Nationality:Bangladesh

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches20322
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches20322
Innings34311
Not outs430
Runs145611834
Balls Faced321517119
Avg48.5342.254
SR45.2869.1444.44
Fours1661010
Fifties640
Sixies420
Highest1861154
Hundreds540

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