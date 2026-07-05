Amite Hasan
batsman
|Full name:
|Amite Hasan
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|32
|2
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|20
|32
|2
|Innings
|34
|31
|1
|Not outs
|4
|3
|0
|Runs
|1456
|1183
|4
|Balls Faced
|3215
|1711
|9
|Avg
|48.53
|42.25
|4
|SR
|45.28
|69.14
|44.44
|Fours
|166
|101
|0
|Fifties
|6
|4
|0
|Sixies
|4
|2
|0
|Highest
|186
|115
|4
|Hundreds
|5
|4
|0