Anoop Orsu

Anoop Orsu

batsman

Full name:Anoop Orsu
Nationality:Luxembourg

Teams

2024 Teams

Luxembourg

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings33
Overs5.05.0
Balls--
Maidens00
Runs5353
Wickets11
Avg5353
SR3030
Eco10.610.6
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1212
Innings1010
Not outs44
Runs126126
Balls Faced102102
Avg2121
SR123.52123.52
Fours88
Fifties11
Sixies77
Highest5858
Hundreds00

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