Anoop Orsu
batsman
|Full name:
|Anoop Orsu
|Nationality:
|Luxembourg
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|3
|3
|Overs
|5.0
|5.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|53
|53
|Wickets
|1
|1
|Avg
|53
|53
|SR
|30
|30
|Eco
|10.6
|10.6
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|12
|12
|Innings
|10
|10
|Not outs
|4
|4
|Runs
|126
|126
|Balls Faced
|102
|102
|Avg
|21
|21
|SR
|123.52
|123.52
|Fours
|8
|8
|Fifties
|1
|1
|Sixies
|7
|7
|Highest
|58
|58
|Hundreds
|0
|0