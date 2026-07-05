Arjit Ramesh Gupta

Arjit Ramesh Gupta

batsman

Full name:Arjit Ramesh Gupta
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Rajasthan

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches133037
Innings1124
Overs46.44.09.0
Balls---
Maidens1400
Runs902256
Wickets203
Avg45018.66
SR140018
Eco1.925.56.22
BB203
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches133037
Innings232934
Not outs135
Runs519967504
Balls Faced10351126389
Avg23.5937.1917.37
SR50.1485.87129.56
Fours737731
Fifties272
Sixies53837
Highest7710772
Hundreds010

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Ayachi, Nakul

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