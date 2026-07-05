Arjit Ramesh Gupta
batsman
|Full name:
|Arjit Ramesh Gupta
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|30
|37
|Innings
|11
|2
|4
|Overs
|46.4
|4.0
|9.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|14
|0
|0
|Runs
|90
|22
|56
|Wickets
|2
|0
|3
|Avg
|45
|0
|18.66
|SR
|140
|0
|18
|Eco
|1.92
|5.5
|6.22
|BB
|2
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|13
|30
|37
|Innings
|23
|29
|34
|Not outs
|1
|3
|5
|Runs
|519
|967
|504
|Balls Faced
|1035
|1126
|389
|Avg
|23.59
|37.19
|17.37
|SR
|50.14
|85.87
|129.56
|Fours
|73
|77
|31
|Fifties
|2
|7
|2
|Sixies
|5
|38
|37
|Highest
|77
|107
|72
|Hundreds
|0
|1
|0