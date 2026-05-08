Arshdeep Singh Samra

Arshdeep Singh Samra

bowler

Full name:Arshdeep Singh Samra
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches44
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches44
Innings44
Not outs00
Runs5555
Balls Faced7272
Avg13.7513.75
SR76.3876.38
Fours88
Fifties00
Sixies00
Highest2525
Hundreds00

Arshdeep Singh Samra Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

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