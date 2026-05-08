Gurbhupinder Chohan

Gurbhupinder Chohan

all rounder

Full name:Gurbhupinder Chohan
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings66
Overs15.115.1
Balls--
Maidens00
Runs175175
Wickets33
Avg58.3358.33
SR30.3330.33
Eco11.5311.53
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1010
Innings77
Not outs22
Runs5353
Balls Faced6868
Avg10.610.6
SR77.9477.94
Fours33
Fifties00
Sixies00
Highest1717
Hundreds00

Gurbhupinder Chohan Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

Doctora, Josef

Doctora, Josef

Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

Tyler, Henry Ernest Roy

Tyler, Henry Ernest Roy

Walsh, Francis Norman

Walsh, Francis Norman

Samra, Arshdeep Singh

Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

Smith, Daniel Christopher

Smith, Daniel Christopher

Kumar, Kapil

Kumar, Kapil