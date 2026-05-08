Philippines

Philippines

Gender:Men

Players

2026 Players

Amanpreet Sirah

Philippines

Andrew Donovan

Philippines

Arshdeep Singh Samra

Philippines

Christopher Stamp

Philippines

Daniel Christopher Smith

Philippines

Francis Norman Walsh

Philippines

Grant Ronald Russ

Philippines

Gurbhupinder Chohan

Philippines

Henry Ernest Roy Tyler

Philippines

Hernie Isorena

Philippines

Huzaifa Mohammed

Philippines

Jean-Miguel Podosky

Philippines

Jonathan Hill

Philippines

Jonathon Tuffin

Jordan Alegre

Philippines

Josef Doctora

Philippines

Kapil Kumar

Philippines

Kepler Lukies

Philippines

Kshitij Khurana

Philippines

Kulwinderjit Singh

Liam Myott Myott

Philippines

Mark Doal

Philippines

Nivek Tanner

Philippines

Surinder Singh

Philippines

Statistics

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026

Matches Played2
Won0
Drawn0
Lost2
No result0

Philippines Team Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another teams

Maiwand Defenders

Maiwand Defenders

Germany

Germany

France

France

Trinidad And Tobago Divas

Trinidad And Tobago Divas

President Xi

President Xi

Hindukush Strikers

Hindukush Strikers

Hong Kong, China

Hong Kong, China

Best of The Rest

Best of The Rest

Vanuatu

Vanuatu

Japan

Japan