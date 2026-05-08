Josef Doctora

Josef Doctora

all rounder

Full name:Josef Doctora
Nationality:Philippines
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches77
Innings22
Overs2.22.2
Balls--
Maidens00
Runs1919
Wickets11
Avg1919
SR1414
Eco8.148.14
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches77
Innings77
Not outs11
Runs6161
Balls Faced8989
Avg10.1610.16
SR68.5368.53
Fours44
Fifties00
Sixies22
Highest2828
Hundreds00

Josef Doctora Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

Tyler, Henry Ernest Roy

Tyler, Henry Ernest Roy

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Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

Smith, Daniel Christopher

Smith, Daniel Christopher

Chohan, Gurbhupinder

Chohan, Gurbhupinder

Kumar, Kapil

Kumar, Kapil