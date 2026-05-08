Henry Ernest Roy Tyler

Henry Ernest Roy Tyler

all rounder

Full name:Henry Ernest Roy Tyler
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches99
Innings88
Overs27.027.0
Balls--
Maidens00
Runs271271
Wickets66
Avg45.1645.16
SR2727
Eco10.0310.03
BB33
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches99
Innings88
Not outs00
Runs4646
Balls Faced6969
Avg5.755.75
SR66.6666.66
Fours44
Fifties00
Sixies00
Highest2323
Hundreds00

Henry Ernest Roy Tyler Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

Doctora, Josef

Doctora, Josef

Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

Walsh, Francis Norman

Walsh, Francis Norman

Samra, Arshdeep Singh

Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

Smith, Daniel Christopher

Smith, Daniel Christopher

Chohan, Gurbhupinder

Chohan, Gurbhupinder

Kumar, Kapil

Kumar, Kapil