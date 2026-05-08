Daniel Christopher Smith

Daniel Christopher Smith

all rounder

Full name:Daniel Christopher Smith
Nationality:Philippines

Teams

2026 Teams

Philippines

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1616
Overs48.348.3
Balls--
Maidens11
Runs420420
Wickets1414
Avg3030
SR20.7820.78
Eco8.658.65
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1717
Innings1717
Not outs11
Runs312312
Balls Faced310310
Avg19.519.5
SR100.64100.64
Fours2424
Fifties11
Sixies99
Highest6868
Hundreds00

Daniel Christopher Smith Schedule & Results

T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final

Another Players

Singh, Kulwinderjit

Singh, Kulwinderjit

Isorena, Hernie

Isorena, Hernie

Doctora, Josef

Doctora, Josef

Podosky, Jean Miguel

Podosky, Jean Miguel

Tyler, Henry Ernest Roy

Tyler, Henry Ernest Roy

Walsh, Francis Norman

Walsh, Francis Norman

Samra, Arshdeep Singh

Samra, Arshdeep Singh

Russ, Grant Ronald

Russ, Grant Ronald

Chohan, Gurbhupinder

Chohan, Gurbhupinder

Kumar, Kapil

Kumar, Kapil