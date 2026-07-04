Basil George
all rounder
|Full name:
|Basil George
|Nationality:
|Malta
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|25
|25
|Innings
|7
|7
|Overs
|14.3
|14.3
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|145
|145
|Wickets
|1
|1
|Avg
|145
|145
|SR
|87
|87
|Eco
|10
|10
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|25
|25
|Innings
|25
|25
|Not outs
|1
|1
|Runs
|563
|563
|Balls Faced
|434
|434
|Avg
|23.45
|23.45
|SR
|129.72
|129.72
|Fours
|41
|41
|Fifties
|3
|3
|Sixies
|30
|30
|Highest
|93
|93
|Hundreds
|0
|0