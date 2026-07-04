Basil George

Basil George

all rounder

Full name:Basil George
Nationality:Malta

Teams

2024 Teams

Malta

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2525
Innings77
Overs14.314.3
Balls--
Maidens00
Runs145145
Wickets11
Avg145145
SR8787
Eco1010
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2525
Innings2525
Not outs11
Runs563563
Balls Faced434434
Avg23.4523.45
SR129.72129.72
Fours4141
Fifties33
Sixies3030
Highest9393
Hundreds00

Another Players

Khan, Bilal Muhammad

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Maithani, Gaurav

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Khanna, Niraj

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Aziz Malek, Zoheb

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Bishnoi, Ashok

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Manu, Yadav

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Alocious, Anil

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Thamotharam, Varun Prasath

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Arora, Bikram

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Dianish, Rockey

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