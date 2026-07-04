Benjamin Nicholas John Lockrose
bowler
|Full name:
|Benjamin Nicholas John Lockrose
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|13
|13
|Innings
|6
|12
|12
|Overs
|104.0
|86.3
|45.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|9
|3
|0
|Runs
|442
|481
|344
|Wickets
|6
|12
|10
|Avg
|73.66
|40.08
|34.4
|SR
|104
|43.25
|27
|Eco
|4.25
|5.56
|7.64
|BB
|3
|3
|2
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|4
|13
|13
|Innings
|8
|8
|6
|Not outs
|2
|2
|3
|Runs
|26
|85
|110
|Balls Faced
|175
|102
|58
|Avg
|4.33
|14.16
|36.66
|SR
|14.85
|83.33
|189.65
|Fours
|3
|7
|11
|Fifties
|0
|0
|1
|Sixies
|0
|3
|6
|Highest
|9
|27
|58
|Hundreds
|0
|0
|0