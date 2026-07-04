Benjamin Nicholas John Lockrose

Benjamin Nicholas John Lockrose

bowler

Full name:Benjamin Nicholas John Lockrose
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches41313
Innings61212
Overs104.086.345.0
Balls---
Maidens930
Runs442481344
Wickets61210
Avg73.6640.0834.4
SR10443.2527
Eco4.255.567.64
BB332
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches41313
Innings886
Not outs223
Runs2685110
Balls Faced17510258
Avg4.3314.1636.66
SR14.8583.33189.65
Fours3711
Fifties001
Sixies036
Highest92758
Hundreds000

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Holder, Jason

Holder, Jason

Georgeson, Luke

Georgeson, Luke

Gibson, Jacob Michael

Gibson, Jacob Michael

Phillips, Glenn

Phillips, Glenn