Oliver Benjamin Cox

Oliver Benjamin Cox

wicket keeper

Full name:Oliver Benjamin Cox
Nationality:England
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Leicestershire

Otago Volts

Trent Rockets

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14690156
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14690156
Innings23271137
Not outs331446
Runs548218032359
Balls Faced940418001885
Avg27.5431.6325.92
SR58.29100.16125.14
Fours731178215
Fifties31105
Sixies492956
Highest12412261
Hundreds410

Oliver Benjamin Cox Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultDurham vs Leicestershire

Durham vs Leicestershire

T20 Blast

Riverside Ground

DUR

DUR

150

LEI

LEI

148

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultLancashire vs Leicestershire

Lancashire vs Leicestershire

T20 Blast

Old Trafford

LAN

LAN

145

LEI

LEI

146

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultLeicestershire vs Lancashire

Leicestershire vs Lancashire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

156

LAN

LAN

160

ResultLeicestershire vs Nottinghamshire

Leicestershire vs Nottinghamshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

135

NOT

NOT

209

ResultYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

207

LEI

LEI

166

One-Day Cup

The Hundred

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

James Kimber, Louis Philip

James Kimber, Louis Philip

Rahane, Ajinkya

Rahane, Ajinkya

Root, Joe

Root, Joe

Holder, Jason

Holder, Jason

Gregory, Lewis

Gregory, Lewis