Jacob Michael Gibson

Jacob Michael Gibson

bowler

Full name:Jacob Michael Gibson
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Northern Brave

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches111315
Innings18106
Overs209.470.018.0
Balls---
Maidens4050
Runs800373148
Wickets17173
Avg47.0521.9449.33
SR7424.736
Eco3.815.328.22
BB551
4w100
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches111315
Innings181111
Not outs211
Runs386147268
Balls Faced655170183
Avg24.1214.726.8
SR58.9386.47146.44
Fours481120
Fifties412
Sixies3610
Highest685996
Hundreds000

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Hampton, Brett

Hampton, Brett

Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Warner, David

Warner, David

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish

Fletcher, Cam

Fletcher, Cam

Pamment, James

Pamment, James