Jacob Michael Gibson
bowler
|Full name:
|Jacob Michael Gibson
|Nationality:
|New Zealand
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|13
|15
|Innings
|18
|10
|6
|Overs
|209.4
|70.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|40
|5
|0
|Runs
|800
|373
|148
|Wickets
|17
|17
|3
|Avg
|47.05
|21.94
|49.33
|SR
|74
|24.7
|36
|Eco
|3.81
|5.32
|8.22
|BB
|5
|5
|1
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|1
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|13
|15
|Innings
|18
|11
|11
|Not outs
|2
|1
|1
|Runs
|386
|147
|268
|Balls Faced
|655
|170
|183
|Avg
|24.12
|14.7
|26.8
|SR
|58.93
|86.47
|146.44
|Fours
|48
|11
|20
|Fifties
|4
|1
|2
|Sixies
|3
|6
|10
|Highest
|68
|59
|96
|Hundreds
|0
|0
|0