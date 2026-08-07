Biplab Bipin Samantray

Biplab Bipin Samantray

all rounder

Full name:Biplab Bipin Samantray
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Odisha

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches846471
Innings1005842
Overs1109.1364.2120.5
Balls---
Maidens224130
Runs30921695795
Wickets854828
Avg36.3735.3128.39
SR78.2945.5425.89
Eco2.784.656.57
BB633
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches846471
Innings1345865
Not outs638
Runs384016531146
Balls Faced93152148979
Avg3030.0520.1
SR41.2276.95117.05
Fours49112988
Fifties22124
Sixies292634
Highest171100102
Hundreds611

Another Players

Dhupar, Rajesh Rajeev

Dhupar, Rajesh Rajeev

Prasad Roul, Sunil Kumar Sarada

Prasad Roul, Sunil Kumar Sarada

Pattnaik, Sandeep Pradeep

Pattnaik, Sandeep Pradeep

Singh, Prayash Kumar

Singh, Prayash Kumar

Pradhan, Debabrata Babrubahan

Pradhan, Debabrata Babrubahan

Yadav, Abhishek

Yadav, Abhishek

Beg, Mushtaq

Beg, Mushtaq

Pradhan, Suryakant Basudev

Pradhan, Suryakant Basudev

Pattanaik, Rakesh

Pattanaik, Rakesh

Mishra, Shantanu

Mishra, Shantanu