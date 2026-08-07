Biplab Bipin Samantray
all rounder
|Full name:
|Biplab Bipin Samantray
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|84
|64
|71
|Innings
|100
|58
|42
|Overs
|1109.1
|364.2
|120.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|224
|13
|0
|Runs
|3092
|1695
|795
|Wickets
|85
|48
|28
|Avg
|36.37
|35.31
|28.39
|SR
|78.29
|45.54
|25.89
|Eco
|2.78
|4.65
|6.57
|BB
|6
|3
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|84
|64
|71
|Innings
|134
|58
|65
|Not outs
|6
|3
|8
|Runs
|3840
|1653
|1146
|Balls Faced
|9315
|2148
|979
|Avg
|30
|30.05
|20.1
|SR
|41.22
|76.95
|117.05
|Fours
|491
|129
|88
|Fifties
|22
|12
|4
|Sixies
|29
|26
|34
|Highest
|171
|100
|102
|Hundreds
|6
|1
|1