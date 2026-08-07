Brad Svend Wilson

Brad Svend Wilson

batsman

Full name:Brad Svend Wilson
Nationality:New zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Otago Volts

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1114975
Innings300
Overs4.000
Balls---
Maidens100
Runs2600
Wickets000
Avg000
SR000
Eco6.500
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1114975
Innings2044766
Not outs918
Runs62839791487
Balls Faced1529713711198
Avg32.2221.2825.63
SR41.0771.4124.12
Fours76586145
Fifties3734
Sixies241341
Highest16512691
Hundreds1410

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

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Cox, Ben

Cox, Ben

Parkes, Thorn Kiwa

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McClenaghan, Mitchell

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Rutherford, Hamish

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Holder, Jason

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Georgeson, Luke

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Gibson, Jacob Michael

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Phillips, Glenn

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