Brad Svend Wilson
batsman
|Full name:
|Brad Svend Wilson
|Nationality:
|New zealand
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|111
|49
|75
|Innings
|3
|0
|0
|Overs
|4.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|26
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|6.5
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|111
|49
|75
|Innings
|204
|47
|66
|Not outs
|9
|1
|8
|Runs
|6283
|979
|1487
|Balls Faced
|15297
|1371
|1198
|Avg
|32.22
|21.28
|25.63
|SR
|41.07
|71.4
|124.12
|Fours
|765
|86
|145
|Fifties
|37
|3
|4
|Sixies
|24
|13
|41
|Highest
|165
|126
|91
|Hundreds
|14
|1
|0