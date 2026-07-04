Cameron Scott Delport

Cameron Scott Delport

batsman

Full name:Cameron Scott Delport
Nationality:South Africa

Teams

2023 Teams

Kwazulu Natal Inland

Lions

Mississauga Panthers

New Jersey Stallions

St Louis Americans

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches66113265
Innings4564110
Overs208.2262.0251.5
Balls---
Maidens2901
Runs77215962045
Wickets143871
Avg55.144228.8
SR89.2841.3621.28
Eco3.76.098.12
BB244
4w011
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches66113265
Innings114103255
Not outs6716
Runs347630026055
Balls Faced395528514327
Avg32.1831.2725.33
SR87.88105.29139.93
Fours498357606
Fifties201531
Sixies7184273
Highest163169129
Hundreds445

Another Players

Ngcobo, T

Ngcobo, T

Griffith, Trevon

Griffith, Trevon

Sclanders, Michael

Sclanders, Michael

Tahir, Imran

Tahir, Imran

Shah, Siddhant

Shah, Siddhant

Saad, Shayaan

Saad, Shayaan

Adada, Taran

Adada, Taran

Jhamb, Ajay

Jhamb, Ajay

Valli, Yaseen

Valli, Yaseen

Matani, Siddarth

Matani, Siddarth