Cameron Scott Delport
batsman
|Full name:
|Cameron Scott Delport
|Nationality:
|South Africa
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|113
|265
|Innings
|45
|64
|110
|Overs
|208.2
|262.0
|251.5
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|29
|0
|1
|Runs
|772
|1596
|2045
|Wickets
|14
|38
|71
|Avg
|55.14
|42
|28.8
|SR
|89.28
|41.36
|21.28
|Eco
|3.7
|6.09
|8.12
|BB
|2
|4
|4
|4w
|0
|1
|1
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|66
|113
|265
|Innings
|114
|103
|255
|Not outs
|6
|7
|16
|Runs
|3476
|3002
|6055
|Balls Faced
|3955
|2851
|4327
|Avg
|32.18
|31.27
|25.33
|SR
|87.88
|105.29
|139.93
|Fours
|498
|357
|606
|Fifties
|20
|15
|31
|Sixies
|71
|84
|273
|Highest
|163
|169
|129
|Hundreds
|4
|4
|5