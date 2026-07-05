Mississauga Panthers

Mississauga Panthers

Gender:Men

Players

2024 Players

David Wiese

Namibia

Dillon Alex Heyliger

Canada

Farhan Khan

United arab emirates

Gurbaz Bajwa

Canada

Gurpal Singh Sidhu

Hazratullah Zazai

Afghanistan

Iftikhar Ahmed

Pakistan

Mohammad Shoriful Islam

Bangladesh

Muhammad Waseem

United Arab Emirates

Nav Parbeja

Navjot Dosanjh

Odean Fabian Smith

Jamaica

Pargat Singh

India

Rahmanullah Gurbaz

Afghanistan

Ravinder Reddy

Rayyankhan Pathan

Canada

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Tajinder Singh Dhillon

India

Statistics

Global T20 Canada 2023

Matches Played6
Won0
Drawn0
Lost6
No result1

Another teams

Brampton Wolves

Brampton Wolves

Prague Cc

Prague Cc

Nigeria

Nigeria

Surrey Jaguars

Surrey Jaguars

Kenya

Kenya

Tanzania

Tanzania

Prague Barbarians

Prague Barbarians

Toronto Nationals

Toronto Nationals

Stallions

Stallions

Sierra Leone

Sierra Leone