Follow us
2024 Players
David Wiese
Namibia
Dillon Alex Heyliger
Canada
Farhan Khan
United arab emirates
Gurbaz Bajwa
Gurpal Singh Sidhu
Hazratullah Zazai
Afghanistan
Iftikhar Ahmed
Pakistan
Mohammad Shoriful Islam
Bangladesh
Muhammad Waseem
United Arab Emirates
Nav Parbeja
Navjot Dosanjh
Odean Fabian Smith
Jamaica
Pargat Singh
India
Rahmanullah Gurbaz
Ravinder Reddy
Rayyankhan Pathan
Shakib Al Hasan
Tajinder Singh Dhillon
Global T20 Canada 2023
Brampton Wolves
Prague Cc
Nigeria
Surrey Jaguars
Kenya
Tanzania
Prague Barbarians
Toronto Nationals
Stallions
Sierra Leone